De Rossi: “Una ricostruzione distorta, se non addirittura falsa”

Si dice “indignato” per la “distorta, se non addirittura falsa, ricostruzione di alcuni fatti ed episodi”. Dalle vacanze – riporta “La Repubblica” Daniele De Rossi dopo due giorni ha affidato all’Ansa la sua reazione all’inchiesta pubblicata giovedì e minaccia querela. “Scrivere che il sottoscritto, insieme ad altri straordinari e leali professionisti che hanno dato il cuore per la maglia della Roma, abbia posto in essere quei “comportamenti” è semplicemente ridicolo, oltre che spudoratamente falso”. E sul rapporto con Totti: “Non è la prima volta poi che per motivi a me ignoti vengono gettate ombre sulla Amicizia tra me e Francesco. Vi dico: impegnatevi di più che così non basta….”.