Arriva Fonseca e si sogna già per l’Europa League

La settimana romanista di Paulo Fonseca comincia oggi. Firma e (forse) blitz a Londra per conoscere Pallotta. Con tempistiche da definire nell’arco di tre giorni. Non c’è tempo da perdere, la stagione comincerà tra poco più di due settimane, il 28 giugno, con il raduno a Trigoria. I preliminari di Europa League (salvo cambiamenti legati al Milan) in programma il 25 luglio, impongono al club giallorosso tempi ridotti e programmi chiari immediatamente, si legge su La Repubblica.

Dopo il raduno la squadra comincerà infatti il ritiro estivo di due settimane da dividere tra Pinzolo e Trigoria. Le modalità verranno scelte da Fonseca che vorrebbe tempi ristretti anche per il mercato. Under sembrava destinato, un anno fa, a finire sul mercato alla ricerca di una plusvalenza decisiva per il bilancio, ma è adesso molto probabile che Fonseca riparta da lui, riferimento come esterno d’attacco. Continuano i contatti con l’Inter, legati alla cessione di Dzeko, e alla possibilità che un giocatore nerazzurro si trasferisca nella capitale. Icardi è il sogno che resta ancora in piedi, anche se appare complicato convincere il giocatore a trasferirsi nella capitale. Nainggolan, invece, sta facendo di tutto per provare a tornare nella capitale, ma al momento non sembrano esserci possibilità.