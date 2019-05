Addio De Rossi, Totti: “Giorno triste”. I tifosi: “Che errore!”

«L’As Roma non è un gioco”. La sintesi della distanza tra società e tifoseria sul forzato addio di De Rossi è tutta in questo striscione apparso ieri a Trigoria, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Una doccia gelata, uno choc dal quale il popolo romanista fatica a riprendersi. Si passa dalla rabbia ai pensieri malinconici, dai tifosi comuni a quelli noti, con sullo sfondo lo stesso obiettivo: la gestione di Pallotta, presidente assente da più di un anno e sempre più impopolare. “Non mi riconosco più in questa società. Forza Daniele”, il pensiero su Twitter di Rob. E Cristian urla: “No agli abbonamenti!”.

Francesco Totti — in fase di profonda riflessione sulla sua presenza nell’attuale società — attraverso Instagram saluta Daniele definendolo “il mio fratello di campo acquisito, per sempre. Oggi è un giorno triste. Oggi si chiude un altro capitolo importante della storia dell’As Roma, ma sopratutto di Roma, della nostra Roma”.

Zaniolo, il talento del futuro, vicinissimo al rinnovo contrattuale, rivela commosso: “Mi ha aiutato tanto, è una grande perdita”. Capello ricorda: “È stato un leader fin dall’esordio e un riferimento per tutto il calcio italiano”.

Commuove il ct azzurro, ed ex laziale, Mancini: “Dispiace tanto, perché ha la maglia della Roma cucita addosso”.

Per l’ultima di De Rossi, l’Olimpico contro il Parma sarà pieno. Forse anche il settore ospiti sarà aperto ai giallorossi che in massa hanno acquistato il biglietto ieri, mostrandolo sui social come un trofeo.