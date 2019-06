Una Roma da ricostruire: si riparte da Verissimo

C’è una Roma da ricostruire. In partenza, infatti, c’è la spina dorsale della squadra giallorossa. Il primo tassello sarà ricomposto domani, a Londra, con l’incontro tra Fonseca e Pallotta. L’occasione è il meeting per le strategie marketing a cui partecipano Fienga, Calvo e Baldini, come riporta Il Corriere della Sera.

Pallotta ha sempre voluto conoscere personalmente il nuovo allenatore prima dell’inizio della stagione. Per la porta il Cagliari chiede 25 milioni di euro per Cragno e Perin ha avuto troppi problemi fisici per fare il titolare nella Capitale. In difesa il nome forte è Lucas Verissimo del Santos. Fonseca deve poi decidere il futuro di Nzonzi. La Roma cerca di nuovo Bennacer dell’Empoli, ma c’è parecchia concorrenza.