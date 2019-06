Tanrivermis, il segreto turco dello scudetto Under 15

Ai più il nome Tugberk Tanrivermis non dice molto, ma gli addetti ai lavori parlano di lui come di un predestinato. L’allenatore turco, 33 anni, fresco vincitore dello scudetto Under 15 conquistato dalla Roma in finale contro il Milan, è arrivato in giallorosso all’inizio della stagione scorsa, grazie ad una intuizione dell’ex d.s. Monchi. Secondo il Corriere della Sera tutti a Trigoria sapevano di mettersi dentro casa un tecnico preparato, ma nessuno immaginava che si sarebbe ambientato così velocemente. A 29 anni è stato uno dei più giovani a conseguire il tesserino Uefa Pro, con cui potrebbe allenare in Serie A. A Istanbul ha lavorato al Galatasaray come osservatore, match analyst, tecnico nel settore giovanile e infine assistente di Cesare Prandelli e Igor Tudor in prima squadra. Dopo l’esonero del croato è stato in Inghilterra, Portogallo e Germania per studiare e aggiornarsi. Il connazionale Cengiz Under lo adora e dopo la conquista dello scudetto gli ha postato i suoi auguri social: “Sei il turco di maggior successo della Roma“.