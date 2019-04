Straordinari da Champions

La Roma ha fatto il suo dovere sabato pomeriggio contro il Cagliari. Il Torino, domenica sera, ha dato una mano a se stesso ma anche ai giallorossi, battendo il Milan e permettendo il sorpasso in classifica della squadra di Claudio Ranieri. L’Udinese ci ha provato fino all’ultimo, però non è riuscita nel “miracolo” di strappare punti all’Atalanta e così la Roma è al quinto posto. Il weekend lungo di campionato, in ogni caso, si è chiuso in maniera molto positiva. C’è una aria nuova a Trigoria e la Champions non sembra più impossibile anche se tutti sanno che la strada è ancora lunga. La voglia di affrontare le ultime quattro giornate, però, è quella giusta e lo dimostrano anche i piccoli gesti quotidiani. Come scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera, ieri, al centro sportivo Fulvio Bernardini si è presentato un gruppetto di stachanovisti guidato da Daniele De Rossi che, nonostante i due giorni di riposo concessi da Ranieri, sia domenica che ieri si è allenato per recuperare al meglio dalla lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Insieme al capitano si sono allenati anche Schick, Karsdorp, Santon e Marcano. La squadra al completo tornerà in campo stamattina alle 11. Pronto al rientro anche Francesco Totti, non in campionato ma sul teleschermo. Il Romanista ha anticipato che la vita del più forte giocatore della storia giallorossa può diventare in tempi brevi una serie tv. Il progetto è ancora in fase di ideazione ma alla finestra per la distribuzione ci sarebbero già i colossi Sky e Amazon, che sta producendo una serie su Sergio Ramos.