Stadio della Roma, ancora sì all’interesse pubblico

Anche la Commissione Ambiente, dopo l’Urbanistica, ha bocciato la proposta di delibera che punta allo stop all’interesse pubblico dello stadio della Roma. Come riporta Il Corriere della Sera, l’atto che vorrebbe interrompere la procedura, a prima firma della consigliera fuoriuscita dal M5S Cristina Grancio, dovrà essere sottoposto anche ad altre Commissioni prima di approdare in aula. Intanto domani Marcello De Vito, l’ ex presidente del consiglio comunale arrestato per corruzione lo scorso 20 marzo, rilascerà dichiarazioni spontanee ai pm.