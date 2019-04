Schick e Under in attacco dietro a Dzeko

La Roma ha ripreso ieri ad allenarsi in vista del match di sabato pomeriggio all’Olimpico contro il Cagliari. Ranieri non potrà schierare Cristante e Zaniolo, squalificati ieri per un turno dal giudice sportivo, e difficilmente potrà recuperare De Rossi, che continua a svolgere un programma individuale insieme a Karsdorp e Santon, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

In mezzo al campo dovrebbe giocare la coppia Nzonzi-Pellegrini, con Under, Schick ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko. Lavoro personalizzato anche per Manolas, che però nelle prossime ore tornerà in gruppo.