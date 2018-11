Roma, tre piccoli sulle fasce: la svolta passa per vie esterne

Recuperare terreno sulla zona Champions, allontanare la crisi e li eventuali candidati alla sua sostituzione sulla panchina della Roma. È questa la missione di Eusebio Di Francesco, che per riuscirci domenica sera (arbitra Rocchi, previsti circa 45 mila spettatori all’Olimpico) dovrà superare l’Inter del suo predecessore Luciano Spalletti.

Tenterà di farlo senza avere troppe frecce al proprio arco, scrive Gianluca Piacentini su il Corriere della Sera: oltre a De Rossi e Lorenzo Pellegrini mancheranno sicuramente Dzeko ed El Shaarawy, che ieri si sono sottoposti agli esami strumentali.

Contro la formazione nerazzurra, quindi, il tecnico abruzzese si affiderà ad un tridente che sarà composto da Schick, alla sua quarta consecutiva da titolare, affiancato da una coppia di esterni «piccoletti»: giocheranno infatti due tra Kluivert, Cengiz Under e Florenzi, che non hanno nella prestanza fisica la loro maggiore qualità. Ilrientrante Perotti andrà infatti al massimo in panchina. Dalla scelta degli esterni d’attacco, si potrà capire anche come Di Francesco si giocherà la partita.

Se invece l’allenatore opterà per la coppia Cengiz Under e Kluivert, Florenzi scalerà nel ruolo di esterno basso, per una formazione più offensiva e che punterà molto del suo gioco sulle corsie laterali. Il turco e l’olandese sono partiti insieme dal primo minuto solo una volta in questa stagione: nel 5-0 casalingo col Viktoria Plzen in cui sono andati entrambi a segno, in una serata in cui il protagonista indiscusso è stato il bomber Edin Dzeko che ha realizzato una tripletta.