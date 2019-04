Roma, sorpasso mancato. Ranieri: “Ci abbiamo provato”

Si è infuriato, alla fine, Claudio Ranieri per un presunto fallo di Keita su Kolarov nell’area di rigore dell’Inter che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Ci aveva sperato, il tecnico romanista, nella vittoria che avrebbe portato la Roma al quarto posto in classifica, invece si è dovuto accontentare di un pareggio che tiene i giallorossi sempre ad un punto dal Milan. “Prendere un punto a Milano con l’Inter – le parole di Ranieri – e cercare fino all’ultimo di vincere è positivo. Sapevamo che il secondo tempo sarebbe stato più duro, non so se c’è stato un calo fisico ma noi avevamo voglia di far vedere che ci siamo”.

Ad accendere le fantasie romaniste ci aveva pensato Stephan El Shaarawy con un gran gol, il decimo in campionato. “Andare in doppia cifra – dice il Faraone – è una soddisfazione veramente grande, era un mio obiettivo personale. Sono contento anche della prestazione della squadra dal punto di vista difensivo, potevamo fare meglio nel gioco ma è un punto che ci teniamo stretto. È un pareggio importante in chiave Champions”