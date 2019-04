Roma, Ranieri sceglie Dzeko: “Pronto per segnare all’Olimpico”

Il 28 aprile Edin Dzeko “festeggerà” un anno senza gol in campionato allo stadio Olimpico. Un record (negativo) che il centravanti bosniaco proverà a scongiurare domani pomeriggio contro l’Udinese, con la benedizione di Claudio Ranieri che lo preferirà a Patrik Schick, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

“A me piace giocare con due punte – le parole del tecnico – ma è esattamente quello che vuole l’Udinese. Devo ancora decidere, ma penso che andrà in campo uno solo dei due”.

Quasi certamente il centravanti bosniaco. “I suoi gol ci mancano molto. Quando un allenatore costruisce una squadra va a vedere proprio i gol fatti dal goleador principe. Quando ne hai uno che ti abitua a dartene 20-25 ti aspetti quella cifra, e se non arrivano è chiaro che la cosa pesi. Edin è determinato, gioca bene e si impegna: sono certo che tornerà a segnare”.

All’Olimpico non è previsto il pubblico delle grandi occasioni, ma chi ci sarà dovrà far sentire la propria voce. “Ci dovranno aiutare. Siamo in corsa e vogliamo andare in Champions, ma sarà vietato farsi prendere dalla smania altrimenti faremmo il gioco dell’Udinese. E’ troppo presto per dire che la vittoria con la Sampdoria ci abbia guarito, ci ha dato fiducia ma ci vogliono altre prove e bisogna continuare su questa strada”.