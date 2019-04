Roma, il Cagliari per il quarto posto e per inseguire il sogno Conte

Tra presente e futuro. La Roma oggi all’Olimpico affronterà il Cagliari, con il solo obiettivo di portare a casa tre punti per continuare la corsa al quarto posto. Un piazzamento che, se raggiunto, faciliterebbe le cose anche nella partita che la società sta giocando con Antonio Conte, obiettivo numero uno per la panchina del prossimo anno. Ieri il tecnico, che sta trascorrendo alcuni giorni di relax a Porto Cesareo, vicino Lecce, incalzato da una tifosa romanista sulla possibilità di sedere sulla panchina della Roma, ha risposto, sorridendo, “Vediamo”. Un’apertura più che sufficiente ai tifosi della Roma per sognare in grande. Le trattative vanno avanti ormai da settimane, e il più che probabile arrivo come nuovo direttore sportivo di Gianluca Petrachi, che ha rotto con il Torino e che con l’ex tecnico del Chelsea ha un rapporto strettissimo, dovrebbe facilitare le cose. Lo scrive Il Corriere della Sera.