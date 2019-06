Roma, arriva Fonseca: Juventus alla carica per Zaniolo e Manolas

Paulo Fonseca ha scelto il modo migliore per presentarsi alla tifoseria romanista, come riporta il Corriere della Sera. Il tecnico portoghese si è infatti liberato del contratto con lo Shakhtar Donetsk pagando una clausola rescissoria di circa 2,5 milioni di euro e la prossima settimana (martedì o mercoledì i giorni più probabili) sarà a Roma per firmare l’accordo già trovato ed essere presentato ufficialmente. La Roma si accollerà la maggior parte della spesa, ma anche Fonseca ha rinunciato a premi e mensilità.

La Juve continua il corteggiamento a Zaniolo. Tuttomercatoweb riferisce di un incontro tra il direttore dell’area tecnica Fabio Paratici e Claudio Vigorelli, procuratore del centrocampista giallorosso, rivelazione dell’ultimo campionato. La Juve offrirebbe uno scambio con Higuain. Alla Juve interessa anche Kostas Manolas. Sarri ha espresso il suo gradimento per Manolas, che ha una clausola rescissoria da 36 milioni.