Ranieri ha blindato la difesa e la Roma cerca conferme

Un solo gol subìto nelle ultime quattro partite, in cui sono arrivate, non a caso, tre vittorie ed un pareggio, a Milano contro l’Inter, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il primo obiettivo dichiarato, ridare equilibrio alla Roma, Claudio Ranieri lo ha raggiunto: l’inversione di tendenza con il resto della stagione, in quanto a gol subiti, è evidente e gran parte del merito è sua, che ha rimesso le cose a posto con pochi e semplici accorgimenti. Oggi pomeriggio contro il Genoa (inizio alle ore 18) sarà importante proseguire su questa strada, per provare a vincere una partita che può dare alla Roma una spinta decisiva nella corsa Champions.

Tra i calciatori letteralmente rivitalizzati dalla cura Ranieri c’è senza dubbio Federico Fazio: “Mancano 4 partite – ha detto l’argentino a Sky – e saranno tutte finali per raggiungere il nostro obiettivo. La concorrenza per il quarto posto è agguerrita ma noi dobbiamo vincerle tutte. Col Genoa sarà dura, ci aspettiamo un avversario caldo e lo stadio pieno: lì è sempre difficile, dovremo rimanere compatti ma vogliamo vincere”.

Per la seconda gara consecutiva giocherà la difesa titolare, con Florenzi e Kolarov esterni e con Manolas al fianco di Fazio. In campionato è successo solamente in 7 occasioni, in cui la Roma ha ottenuto 5 vittorie (contro Torino, Parma, Sassuolo, Bologna e Cagliari) e 2 pareggi (contro l’Atalanta e all’andata contro il Cagliari).

Il ballottaggio per chi prenderà il suo posto tra Zaniolo e Cengiz Under è l’unico vero dubbio di una formazione che per il resto sembra fatta.