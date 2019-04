Ranieri e la Champions: vinciamole tutte. Emergenza col Cagliari ma Manolas spera

Oggi, alla ripresa degli allenamenti, dopo due giorni di totale riposo, Claudio Ranieri parlerà alla squadra. Il tecnico, calendario alla mano, farà presente ai giocatori che, tolto il big match di San Siro, la Roma avrà un cammino, da qui alla fine, non complicatissimo, come riporta il Corriere della Sera.

Cagliari, Juventus già campione e Parma in casa, Genoa e Sassuolo fuori: se i giallorossi vogliono andare in Champions dovranno provare a fare bottino pieno.

Buone notizie da Manolas: uscito nel riscaldamento prima di Inter-Roma, il greco non ha lesioni muscolari. Gli esami hanno evidenziato solo un affaticamento, tanto che avverte ancora un po’ di fastidio. Oggi e domani dovrebbe allenarsi a parte, giovedì è atteso in gruppo. Se non dovesse farcela spazio alla coppia Juan Jesus-Fazio, mentre a centrocampo scelte obbligate con Nzonzi e Pellegrini.

A Boston e Londra,intanto, si continua a pensare al futuro: per la porta proseguono i contatti per Cragno del Cagliari, per la direzione sportiva, invece, Gianluca Petrachi del Torino è sempre più una possibilità concreta. Da vedere solo se l’attuale ds, Ricky Massara, accetterà o meno di lavorare al suo fianco.