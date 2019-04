Ranieri, avviso alla Roma: “Abbiamo tutto da perdere”

Roma-Cagliari avrà un sapore speciale per Claudio Ranieri. Il tecnico è consapevole in ogni caso, come riporta il Corriere della Sera, che si tratta di una gara fondamentale in ottica quarto posto, quando ormai sono 5 i match che separano i giallorossi dalla fine del campionato: “Bisogna rispettare ogni avversario, ma la squadra sta lavorando bene per restare in corsa per questa benedetta Champions. Il Cagliari lotta e ha ottimi giocatori come Pavoletti e Cragno”.

Dovrà, come sempre, far fronte a diverse assenze tra squalifiche e infortuni: “Pastore lo vedo bene, è motivato. Ma non so se potrà essere titolare. Perotti non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, resto convinto che Schick possa diventare un campione. Under? Da lui mi aspetto molto”.