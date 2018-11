Perotti forse convocato per l’Inter

Per il match di domenica sera contro l’Inter (ore 20.30 allo stadio Olimpico) Di Francesco dovrà fare a meno di mezza squadra, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Alle assenze di Lorenzo Pellegrini e De Rossi, si sono aggiunte quelle di Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy, che oggi si sottoporranno ad esami strumentali per sapere se c’è una lesione al flessore e quanto tempo dovranno rimanere fuori.

I titolari non se la passano benissimo e le seconde linee non stanno meglio: i pochi minuti contro il Real Madrid hanno provocato un fastidio al polpaccio di Ante Coric, che sarà valutato più a fondo nelle prossime ore. Considerando che Olsen e Manolas sono reduci anche loro da infortuni, si fa fatica a contarne 11 che siano al top della condizione. Non lo sono Diego Perotti e Javier Pastore: tra oggi e domani torneranno in gruppo e faranno parte della lista dei convocati, ma al massimo finiranno in panchina. In difesa dovrebbe rientrare dal primo minuto Juan Jesus al posto di Fazio, mentre Santon potrebbe consentire a Florenzi di avanzare a centrocampo o nei tre dietro a Schick, che giocherà la sua quarta gara consecutiva da titolare. In mezzo al campo Nzonzi e Cristante, mentre da trequartista sarà confermato Zaniolo, che giocherà per la seconda volta di fila dal primo minuto.