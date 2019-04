Oscillazioni anomale, San Siro sotto osservazione per il terzo anello

Un fenomeno anomalo, che si era già manifestato in occasione dei concerti di Vasco Rossi. San Siro si muove, vibra e in qualche caso ondeggia, anche di cinque centimetri, scrive Maurizio Giannattasio sul Corriere della Sera.

E’ successo nel terzo anello durante la partita Inter-Atalanta. Anomalia che ha fatto scattare l’alert.

la Commissione di Vigilanza del Comune ha fatto le sue verifiche ed ha ribadito quello che ha scritto e riscritto nelle precedenti ispezioni. A determinate frequenze la struttura oscilla. Tocca a i gestori dello stadio – Milane e Inter – individuare eventi che travalicherebbero questi limiti.

Non è il caso della partita di questa sera Inter-Roma che ha avuto semaforo verde da parte del Comune, proprietario dello stadio. Anche perché il terzo anello resterà comunque chiuso se non per la porzione in Curva Sud destinato agli ospiti giallorossi.