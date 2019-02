Occhio a Piatek, già a segno con il Genoa

Il Milan è l’unica squadra contro cui la Roma ha un bilancio negativo in casa nelle partite di serie A: 25 vittorie, 28 sconfitte e 31 pareggi. I rossoneri hanno vinto gli ultimi 2 confronti diretti (2-1 a San Siro, 2-0 all’Olimpico): non fanno tris dal 1996. Dzeko, che con 82 reti è a -1 dall’ottavo posto di Delvecchio nella classifica “all time” romanista. Nessun giocatore della rosa attuale ha segnato all’Olimpico contro i rossoneri: le reti di El Shaarawy (2), De Rossi, Fazio, Florenzi, Lorenzo Pellegrini (Sassuolo) e dello squalificato Cristante (Atalanta) sono state realizzate a San Siro. De Rossi torna titolare contro la squadra che ha affrontato di più in carriera (31 volte) dopo l’Inter (41). Bilancio: 12 vittorie contro 10 sconfitte, più 9 pareggi. Di Francesco ha perso 2 volte su 2 contro Gattuso, uno dei tre allenatori affrontati più di una volta in serie A contro cui è ancora a secco (gli altri sono Conte e Guidolin). Occhio a Piatek: in questo campionato ha già giocato 2 volte all’Olimpico, con la maglia del Genoa, segnando sia alla Lazio sia alla Roma.