Mourinho in ansia per la lunga attesa

Psg, Bayern Monaco, Inter, Lione, il Portogallo, addirittura il Celtic Glasgow, ora la Roma. Inquieto e loquace, l’ingombrante fantasma di José Mourinho vaga per l’Europa alimentando i sogni dei tifosi di mezzo continente.

L’ultima indiscrezione, riportata da L’Equipe, riguarda proprio i giallorossi. Che secondo il quotidiano francese avrebbe proposto un triennale, nel caso in cui il primo obiettivo dei giallorossi, Antonio Conte, dovesse scegliere un’altra soluzione, magari l’Inter, che sull’ex c.t. azzurro non molla il pressing. Roma-Mou resta però un’ipotesi improbabile. Così come un ritorno all’Inter. Come riporta Il Corriere della Sera, sono in molti a essere convinti che dietro a questa inarrestabile serie di voci ci sia piuttosto una precisa strategia dell’entourage, finalizzata a mantenere alte le quotazioni del tecnico.