Mercato, assalto alla Fiorentina per Veretout

L’ultima idea di mercato della Roma è quella che porta a Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina. Sul francese, che piaceva anche all’ex d.s. Monchi (non a caso sta provando a portarlo al Siviglia), c’è da tempo il Napoli ma, come riporta il francese “L’Equipe”, visto il mancato accordo tra le società, i giallorossi vorrebbero inserirsi nella trattativa, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

La Roma potrebbe giocare anche la carta Gerson, che ha giocato in prestito a Firenze ma che dovrà fare ritorno nella Capitale. Per la difesa una delle prime richieste di Fonseca sarà il brasiliano Ismaily, esterno sinistro brasiliano classe ’90 che il portoghese ha allenato (era uno dei suoi fedelissimi) allo Shakhtar, che lo valuta circa 15 milioni di euro. A Trigoria, intanto, aspettano offerte per gli esuberi Olsen, Gonalons e Defrel.