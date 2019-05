Lo squadrone ceduto dalla Roma americana prima dell’addio a Capitan De Rossi

La Roma americana non ha vinto nulla, ma le aspettative erano alte e la qualità di molti giocatori indubitabile. È un gioco, in un momento in cui c’è poca voglia di scherzare, ma rende l’idea. Come riporta Il Corriere della Sera, prendendo le valutazione di Transfermarkt, la Roma ha venduto questa squadra (4-2-3-1): Alisson (62,5 milioni, Liverpool); Rudiger (35, Chelsea), Marquinhos (31,4, Psg), Romagnoli (25, Milan), Emerson Palmieri (20, Chelsea); Strootman (25, Olympique Marsiglia), Pjanic (32, Juve); Gervinho (18, Hebei), Nainggolan (38, Inter), Lamela (30, Tottenham); Salah (42, Liverpool). Belle plusvalenze, anche se adesso Salah ne vale 150. E, soprattutto, garanzie di vittoria se fossero rimasti alla Roma. Almeno un po’ e almeno per qualche anno in più. La situazione, ora, è preoccupante. Senza gli introiti della prossima Champions si dovrà vendere, abbassare il monte ingaggi e fare una squadra di giovani. L’addio a De Rossi nasce in quest’ottica e non sarà l’unico senatore ad andarsene. Dzeko e Manolas sono i primi.