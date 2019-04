La Roma sistema il Cagliari e pensa al futuro: Conte

La Roma afferra una notte al quarto posto e sogna di arrivare ad Antonio Conte per il prossimo campionato. Come riporta Il Corriere della Sera, alla prima parte del vasto programma ci pensano due gol in 8 minuti e l’attitudine vacanziera del Cagliari già salvo. La seconda parte è racchiusa nelle parole di Francesco Totti: “L’effetto Conte? In queste ultime settimane se ne sta parlando tanto, ma c’è Ranieri in panchina e dobbiamo rispettarlo fino alla fine. È il nostro tecnico, poi valuteremo alla fine chi sarà il prossimo. Ora bisogna centrare l’obiettivo Champions, non è corretto parlare di altri allenatori”. Continua: “Conte è è uno degli allenatori più forti d’Europa, è un vincente. Qualunque squadra farebbe follie per lui”.