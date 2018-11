Kluivert, Zaniolo e Pellegrini. I ragazzi del ‘99 per la Roma

I ragazzi del ’99 sono pronti a prendersi la Roma. Nonostante la giovanissima età, Justin Kluivert, Nicolò Zaniolo e Luca Pellegrini scalpitano per trovare sempre più spazio in giallorosso, con l’obiettivo di conquistare anche la Nazionale, scrive Gianluca Pellegrini sul Corriere della Sera.

E se il terzino, reduce da un infortunio, ha ora davanti a sé Kolarov e Santon, gli altri due sono in lizza per una maglia da titolare alla Dacia Arena o martedì prossimo all’Olimpico contro il Real, nella gara che deciderà il primo posto nel girone di Champions League.

Kluivert sta attraversando un buon periodo di forma: ha giocato da titolare le ultime due gare contro il Cska Mosca e la Sampdoria ed è diventato capitano dell’Under 21. “Dopo quattro mesi – le parole dell’olandese a Sky – il mio bilancio è molto buono. Sono contento, mi godo quello che sto vivendo e non vedo l’ora di sapere cosa mi riserverà il futuro”. Quello a breve termine, una maglia da titolare contro l’Udinese o col Real. “La gara di sabato è importante, loro sono una buona squadra ma se giochiamo bene possiamo vincere, è una grande partita per noi. Un gol al Real? Io voglio segnare in ogni match, e tutti devono aver paura di affrontarci in casa nostra: sono curioso di vedere come andrà a finire, ma per me possiamo vincere il girone”.

Sta vivendo un inizio di stagione fantastico anche Zaniolo. È considerato un predestinato, si sta ritagliando uno spazio nella Roma e Di Francesco lo utilizzerà con più frequenza in questo ciclo di partite.”Il mister – ha raccontato al Match Program della società giallorossa – è stato importante, mi ha aiutato giorno dopo giorno con tanti consigli. Mi sta dando fiducia e devo ripagarla”.