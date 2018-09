Karsdorp è fuori forma e resta a casa

Il gossip era più gustoso e, forse, migliore per il giocatore: fuori per punizione dopo l’insubordinazione prima di Real-Roma. Presto è arrivata l’ufficialità da parte del club: solamente una scelta tattica. La sostanza purtroppo non cambia. Rick Karsdorp non sarà a disposizione per la seconda volta consecutiva, come riporta il Corriere della Sera.

Paradossalmente sarebbe stata meglio una ribellione dopo che Eusebio Di Francesco gli aveva comunicato che al Bernabeu non sarebbe andato nemmeno in panchina. E invece è proprio la condizione e un’applicazione non ferrea negli allenamenti a mettere Karsdorp di nuovo ai margini.