Tre curiosità legate dallo “zero”. I gol di Dzeko a San Siro: 3 partite a secco per Edin. Le vittorie di Kolarov in campionato con l’Inter: 3 pari e 6 k.o. Le sconfitte di Ranieri contro Spalletti: 3 vittorie e un pari per il tecnico romano negli Juve-Roma 2007-2009, quando il toscano era sulla panchina giallorossa, come riporta il Corriere della Sera.