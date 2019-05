Gasperini e la Roma sono vicinissimi

Tra le panchine in cerca di un tecnico per la prossima stagione, c’è anche quella della Roma, impegnata stasera a Reggio Emilia contro il Sassuolo e ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League. Claudio Ranieri, infatti, il 26 maggio sarà libero e per la sua successione. In pole position c’è Gian Piero Gasperini, che anche per questo motivo è fuori dal toto allenatore della Juventus. Come scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, nonostante le smentite del presidente atalantino Percassi, Gasperini ha grandi possibilità di diventare il nuovo allenatore giallorosso. Nei giorni scorsi è stata chiesta al tecnico la disponibilità a trasferirsi in giallorosso per un triennale da 2,5 milioni netti a stagione. Sullo sfondo resta la figura di Maurizio Sarri, in attesa di conoscere il suo futuro al Chelsea e prima scelta di Franco Baldini, consulente molto influente del presidente giallorosso.