Gasp sceglie l’Atalanta, no alla Roma

Un altro schiaffone. Doloroso. La Roma, dopo aver fallito l’assalto a Conte, perde anche Gian Piero Gasperini, che ha deciso di rimanere all’Atalanta e di godersi la Champions, come riporta il Corriere della Sera. Ieri, nell’incontro fiume con Antonio Percassi, si è parlato di tutto: pro- grammi, mercato, soldi. Decisiva sarebbe stata una promessa: la conferma di Ilicic, che l’allenatore considera più importante di Zapata.

E per la Roma sono guai. I giallorossi fanno sapere di volersi prendere una pausa di riflessione. Anche per non sbagliare le mosse. E magari vedere come va tra Sarri e la Juventus. La lista dei papabili adesso è lunga e inevitabilmente imperfetta. Si parla di Giampaolo, ma anche di De Zerbi e qualcuno azzarda l’ipotesi del “laziale” Mihajlovic anche se, per quanto risulta, il serbo sarebbe orientato a continuare il matrimonio con il Bologna. Occhio a Gennaro Gattuso. Per la Roma da non trascurare la pista estera.