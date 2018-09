Florenzi e Perotti pronti per il Chievo

Dopo due giorni di riposo concessi da Di Francesco, oggi pomeriggio la Roma ricomincerà a lavorare in vista del match di domenica contro il Chievo.

Tra oggi e domani è previsto, come riporta il Corriere della Sera, che tutti gli infortunati tornino a correre con il resto del gruppo: Florenzi, Mirante e soprattutto Perotti, che finora non è mai stato convocato da Di Francesco, saranno a disposizione per il match con il Chievo e per l’esordio in Champions, tre giorni dopo a Madrid col Real.