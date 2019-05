Europa, Coppa Italia, serie C: Lotito rischia il fallimento totale con Lazio e Salernitana

Tutto tra otto giorni. Per la Lazio, ma ancor più per Lotito. Non è un gran momento per Claudio nel calcio, giusto alla vigilia del 62esimo compleanno che cade giovedì. I biancocelesti sono in bilico tra la gloria di una Coppa Italia da alzare al cielo, con tanto di qualificazione per l’Europa League attraverso la porta principale, e la delusione di una sconfitta che potrebbe trascinarli addirittura fuori dalle coppe. E per il presidente non è tutto qui: anche la Salernitana gli crea preoccupazioni, ansie, contestazioni.

Oggi Lotito non pensa a una Lazio senza Inzaghi, la notte del 15 maggio potrebbe farlo. Di sicuro sta progettando una mezza rivoluzione nell’organico, forse una delle più profonde da quando guida la società. A Roma tanti non lo amano, si legge su Il Corriere della Sera, ma a Salerno va decisamente peggio. La contestazione nei confronti di Lotito, oltre che della squadra, è diventata furiosa dopo la sconfitta di domenica in casa contro il Cosenza. È la quarta di fila e ora c’è addirittura il rischio retrocessione in serie C.