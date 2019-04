El Shaarawy, ansia e recupero. Nzonzi ci sarà

Solo uno spavento per Stephan El Shaarawy, che ieri ha svolto lavoro personalizzato a causa di un fastidio al polpaccio accusato due giorni fa. Un problema, assicurano da Trigoria, che non ne mette in dubbio la presenza domani sera a San Siro nel match contro l’Inter che può decidere la corsa Champions. Recuperato anche Steven Nzonzi, al secondo giorno consecutivo di lavoro con il gruppo: il francese si candida per una maglia da titolare al posto di De Rossi – che ieri ha lavorato a parte con Karsdorp e Santon – e al fianco di Cristante. Come scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, nel ruolo di trequartista dovrebbe toccare a Pellegrini, Zaniolo sarà confermato sulla fascia destra, con Kluivert, Cengiz Under e Schick inizialmente in panchina. Se invece Ranieri dovesse decidere di schierare una formazione ancora più coperta, potrebbe avanzare uno tra Florenzi e Kolarov: nel primo caso spazio a Juan Jesus come terzino destro, nel secondo sarebbe confermato Marcano, tra i migliori contro l’Udinese, sulla fascia opposta.