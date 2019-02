El Shaarawy, 6 gol ai veneti e mai sconfitto

Una vittoria in 22 partite (il 29 dicembre scorso, 1-0 col Frosinone): è il record negativo del Chievo ultimo in classifica. Una vittoria in 17 confronti diretti al Bentegodi fra campionato e coppa: è il bilancio con la Roma, completato da 10 pareggi e 6 sconfitte, come riporta Massimo Perrone sul Corriere della Sera.

L’unica la firmò nella nebbia Pellissier all’87’ nel 2012, sulla panchina giallorossa c’era Zeman; mentre l’1- 0 del ritorno all’Olimpico, deciso da Thereau al 90’ contro Andreazzoli, è l’ultimo successo in assoluto dei veneti contro la Roma, che da allora ha conquistato 7 vittorie e 4 pareggi segnando ben 26 gol.

Per molti giallorossi il Chievo è la vittima preferita (o una delle): El Shaarawy gli ha segnato 6 gol, De Rossi e Dzeko 4, Schick 2. Il Faraone, che esordì al Bentegodi a 16 anni vincendo 1-0 col Genoa nel 2008, non ha mai perso contro il Chievo: 10 vittorie e 2 pari.