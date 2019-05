E spunta il “Loco” Bielsa tra i nomi per la panchina

Nel casting per il nuovo allenatore della Roma bisogna aggiungere un nome nuovo che, come scrive Gianluca Piacentini sul Correre della Sera, è destinato a suscitare curiosità: Marcelo Bielsa.

L’argentino piace a Franco Baldini e a Gianluca Petrachi, d.s. in pectore della società, ma di sicuro non mette tutti d’accordo. E’ un personaggio che esce da tutti gli schemi. L’ultimo episodio che lo ha fatto salire agli onori delle cronache è avvenuto il 28 aprile scorso. Durante il match tra Leeds United e Aston Villa ha costretto i propri giocatori, che si stavano giocando la promozione diretta in Premier League, a restituire agli avversari un gol segnato con un calciatore a terra: un gesto di fair play che ha mandato il Leeds ai playoff, da cui è stato poi eliminato. Nelle prossime ore Bielsa incontrerà la dirigenza della squadra inglese, che potrebbe liberarlo anche per risparmiare sul suo ricco ingaggio da 3 milioni netti a stagione. La Roma, che nel frattempo ha messo in piedi trattative con più di un tecnico, resta alla finestra.