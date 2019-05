Dzeko, un gol al Parma per realizzare l’en plein in A

Gli manca solo il Parma per fare l’en plein. L’unica squadra a cui non ha segnato, in A, di tutte le 25 che si è trovato di fronte, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera.

Dzeko l’ha sfidata solo all’andata: 84 minuti in tutto, con un paio di tiri parati da Sepe, prima di lasciare il posto a Schick. Domenica sera, nell’ultima di campionato, potrebbe salutare l’Olimpico e la Roma, dopo 4 stagioni e 62 gol (finora) in serie A, proprio contro gli emiliani.

Da quand’è arrivato, nel 2015, solo 6 giocatori hanno segnato più di lui; ma togliendo i rigori Dzeko salirebbe sul podio, con 59 reti come Mertens, dietro Higuain 78 e Icardi 65. Ha firmato 19 volte il gol dell’1- 0, e in 35 occasioni le sue reti hanno cambiato segno (1×2) all’incontro. Il suo record personale in A – e in carriera – è costituito dai 29 gol con cui nel 2016-17 ha vinto il titolo di capocannoniere (bissato, in quella stagione, in Europa League).