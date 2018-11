Dzeko mette in ansia la Roma e Di Francesco

I tifosi giallorossi rischiano un’altra puntata di General Hospital Roma. La lista degli assenti è pesante — De Rossi, Pellegrini, Pastore, Perotti — e nell’ultimo allenamento Dzeko ha fatto spaventare tutti. Come scrive Luca Valdiserri su “Il Corriere della Sera“, il bosniaco ha accusato un problema muscolare. È stato comunque convocato ma la decisione definitiva sarà presa oggi. Edin non vorrebbe perdere questa gara per nulla al mondo, ma domenica, all’Olimpico, ci sarà la sfida contro l’Inter. Il suo sostituto sarebbe Patrik Schick.

Previsto il tutto esaurito, con una «dedica» molto speciale ai tifosi di Aleksandar Kolarov, come sempre senza peli sulla lingua: “Non devo promettere niente ai tifosi: essere arrabbiati è un loro diritto, ma io so di fare il mio lavoro al massimo, dal primo giorno in cui ho cominciato a giocare a calcio. Il tifoso può esprimere la sua opinione allo stadio, ma deve anche essere consapevole che di calcio capisce poco. Non parlo solo del tifoso della Roma, ma dei tifosi in generale. A me piacciono moltissimo il tennis e il basket, posso fare il tifoso, ma non mi permetterei mai di dire come deve giocare Djokovic. Qui si chiacchiera tanto, si spreca fiato ma alla fine non si dice niente“.