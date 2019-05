Di Biagio: “In futuro vorrei allenare la Roma”

Luigi Di Biagio, attuale ct dell’Italia Under 21, ammette che in futuro vorrebbe allenare la Roma, squadra che gli è rimasta nel cuore e in cui ha giocato 25 anni fa: “L’ambizione di un allenatore è quella di guidare una grande squadra, ma non parlo nello specifico della Roma. Quando farò l’allenatore di club, l’ambizione è allenare le squadre più forti. Tra queste c’è sicuramente la Roma”. E su De Rossi dice: “Lui può fare sia il tecnico dei giovani che dei grandi”. Lo riporta il Corriere della Sera.