De Rossi, il gol avvicina il rinnovo

Un gol per riportare la Roma dentro la volata per la Champions e, chissà, per allungarsi la carriera in giallorosso. Il colpo di coscia con cui Daniele De Rossi ha messo al tappeto la Sampdoria ha avuto molti effetti. DDR ha il contratto in scadenza a giugno. Non è un mistero che vorrebbe prolungare per un’altra stagione, dopo che in questa ha totalizzato 16 presenze in campionato, 4 in Champions e 1 in Coppa Italia. Sui social, ripresi da un paio di siti internet, si è aperto un “giallo”: Zaniolo e De Rossi potrebbero rischiare un deferimento per aver bestemmiato. Il primo dopo un tiro sbagliato e il secondo dopo il gol. Da capire, però, natura, veridicità ed eventuale ammissibilità dei video. La volata Champions sconfinerà nello spionaggio?