Convocati i due baby Riccardi e D’Orazio

Di Francesco per le tante assenze, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, ha dovuto togliere ad Alberto De Rossi due elementi fondamentali della Primavera: Alessio Riccardi e Ludovico D’Orazio.

Il primo, centrocampista offensivo classe 2001, ormai da un po’ di tempo gravita nell’orbita della prima squadra e a Trigoria sono pronti a scommettere su di lui. La convocazione (la prima) di D’Orazio, esterno d’attacco classe 2000 che in estate ha rinnovato il contratto fino al 2021, era stata decisa già un paio di giorni fa, quando la Roma ha fatto la richiesta alla Lega per l’integrazione del numero di maglia, la 56. E’ il “pupillo” di Florenzi, che un paio di mesi fa vedendolo in allenamento disse: “Calcia come uno di serie A”.