Al Dall’Ara i giallorossi sono imbattuti dal 2004

Con 5 punti in 4 partite, quella della Roma è la peggior partenza dell’era americana. I giallorossi devono vincere a Bologna per non peggiorarlo, scrive “Il Corriere della Sera“. I precedenti aiutano: l’ultimo ko in assoluto è del 2012 (all’Olimpico, da 2-0 a 2-3), l’ultimo in trasferta del 2004. Dzeko ha segnato un gol in ciascuna delle 3 partite giocate a Bologna. El Shaarawy, Fazio, Schick (con la Samp) e Pastore (col Palermo) hanno segnato un gol agli emiliani. Florenzi gliene ha fatti 3: sono il suo bersaglio preferito in A (insieme al Genoa).