Roma, LE PAGELLE di fine stagione: De Rossi part-time in tackle. Schick: ci fai o ci sei?

Veniva dalla fredda Danimarca dove essere vissuto per anni nella ancora più fredda Svezia. Si è ritrovato nel calderone di una Roma che aveva appena ceduto il portiere più forte del mondo. Ha iniziato benino tanto che il voto a fine 2018 era più che sufficiente, ma i singhiozzi di una difesa mal guidata dal portiere targato Ikea si vedevano già. Un estremo difensore che non parla ai suoi compagni è uno dei danni maggiori che una squadra può avere. Monchi, il re Mida Monchi, non lo aveva messo in conto. Da gennaio il crollo definitivo tra papere, incertezze e malumori. Ranieri gli ha dato fiducia per un po’, poi è passato a Mirante. E tanti saluti al Robin che voleva diventare Batman.

