Roma-Juventus 2-0 LE PAGELLE: Florenzi, piccoletto a chi? Ma Spiderman è Mirante

Mette una toppa al cubo su Cuadrado dopo pochi minuti e oscura due giocate da copertina di Ronaldo e Dyabala con due parate da supereroe. La scia d’oro lasciata dopo il rigore parato a Marassi lo segue fino all’Olimpico, ma non basta per coltivare altri sogni Champions. Senza Olsen e con Mirante forse la Roma avrebbe qualche punto in più, con Alisson li avrebbe avuti di sicuro.

Scheda 1 di 12