Roma-Cagliari 3-0 LE PAGELLE: Ranieri, il CR7 bellezze di San Saba. Fazio-Pastore: daje de Tango

Semplicità, a volte basta quella. Antonio da Bologna l’ha riportata in difesa non solo difendendo discretamente i pali (vedi parata centrale dopo 12 minuti) , ma pure ordinando un reparto che ha subito appena 1 gol nelle ultime 4 partite. Poco da dire sul resto visto che Pavoletti e compagni si vedono dalle sue parti con la frequenza di un autobus in un giorno festivo.

