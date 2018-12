Juventus-Roma 1-0 LE PAGELLE: De ProfUnder. Olsen, i miracoli di Natale non bastano

Un miracolo da Sindone dopo 7 minuti su un tiro ravvicinato di Alex Sandro per cancellare subito la papera col Genoa. Sicuro, impostato, concentrato. Altra parata da applausi su Cr7 alla mezz’ora, ma deve osare di più in uscita. Sul gol di Mandzukic balla troppo sulla linea su un cross che più morbido non si può e sul gol annullato di Chiellini sorvoliamo. In affanno pure coi piedi nella ripresa ma alla voce miracoli va messo pure il doppio paratone su Ronaldo che tiene in vita la Roma.

