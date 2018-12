Cagliari-Roma 2-2 LE PAGELLE: Di Francesco addobba e smonta l’albero. Pastore, Avvento di disgrazia

Si era guadagnato un posto nel Presepe. Al 93’, infatti, regala un Valium ai tifosi della Roma con un intervento miracoloso che gli costa pure un calcio in faccia e che scatena il doppio rosso a Ceppitelli e Srna. Ma i suoi miracoli non bastano e si ritrova Sau a tu per tu senza nemmeno un avviso. Una disgrazia. Inseriamo il rewind: due parate d’allenamento di fine stagione in 40 minuti, prima di quella da applausi su Farias che strozza le speranze di rimonta del Cagliari. Un intervento decisivo, uno dei tanti nelle ultime settimane da parte dello svedese che ha raccolto una delle eredità più pesanti nella storia romanista. Non si spaventa in uscita, nemmeno quando Cerri lo prende a spintoni. Una sicurezza, chi lo avrebbe detto?

Scheda 1 di 12