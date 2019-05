Primavera, Udinese-Roma: le formazioni ufficiali – LIVE

Per la Roma Primavera è l’ultima partita della regular season. Nella trasferta di Udine, Alberto De Rossi cerca conferme. Il terzo posto è l’obiettivo dei giallorossi che, dopo la vittoria della scorsa settimana contro la Juventus, sembra quasi ad un passo. 90′ dunque a disposizione della Roma per consolidarsi sul gradino più basso del podio e proiettarsi immediatamente nella fase dei playoff per la rincorsa al tricolore.

FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-2): Gasparini; Mazzolo, Parpinel, Snifargic; Kubala, Ermacora, Comisso, Ballarin, Gkertsos; Compagnon, Lirussi. A disp.: Crespi, Beak, Filipiak, Renzi, Donadello, Pecos Melo, Di Franco, Ilic, Ndreu, Zanolla, Sourdis. All.: Daniel

Roma (4-3-3): Zamarion; Parodi, Cargnelutti, Bianda, F. Greco; Riccardi, Darboe, Bove; D’Orazio, Celar, Cangiano. A disp.: Cardinali, Bouah, Calafiori, Coccia, Santese, Trasciani, Darboe, Nigro, Simonetti, Besuijen, Bucri, Estrella. All.: De Rossi.

Arbitro: Lorenzin

Assistenti: Sartori – Torresan