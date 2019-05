Primavera, Sampdoria-Roma 0-0 – LIVE

La Primavera della Roma vuole togliersi di dosso la serie di pareggi (tre nelle ultime tre partite) che l’hanno costretta nelle ultime giornate ad allontanarsi dall’Inter e dal secondo posto. Contro la Sampdoria (fischio d’inizio alle 10) la squadra di Alberto De Rossi cerca i tre punti che vorrebbero dire nuovo sorpasso sul Torino – che ha battuto fuori casa proprio l’Inter – e meno cinque proprio dai nerazzurri con due giornate ancora da giocare. I giallorossi possono sorridere: tornano infatti tra i convocati i due terzini Riccardo Calafiori e Devid Bouah, fuori da sette e sei mesi per la frattura di tibia e perone e per la rottura del crociato. Out però D’Orazio, Cangiano per infortunio: De Rossi cambia modulo e si affida alla coppia Celar-Estrella supportati da Besuijen.

LIVE

PRIMO TEMPO

4′ – L’inizio è blucerchiato: Benedetti si inserisce in area e calcia col destro, ma la sua conclusione finisce ampiamente a lato. Nessun problema per Zamarion.

1′ – PARTITI! Il calcio d’inizio è della Roma, oggi in maglia gialla.

TABELLINO

Sampdoria (4-3-3): Krapikas; Doda, Sörensen, Farabegoli, Campeol; Benedetti, Ejjaki, Soomets; Yayi Mpie, Prelec, Bahlouli.

A disp.: Hutvágner, Maggioni, Giordano, Obert, Trimboli, Perrone, Canovi, Casanova, Cappelletti, Gonçalo Cabral, Boutrif, Maglie.

All.: Pavan.

Roma (4-3-1-2): Zamarion; Buttaro, Bianda, Cargnelutti, Semeraro; Riccardi, Pezzella, Greco J.; Besuijen; Celar, Estrella.

A disp.: Trasciani, Bouah, Nigro, Tripi, Bove, Silipo, Bucri, Cancellieri, Darboe, Milanese, Calafiori..

All.: De Rossi.

Arbitro: Kumara.

Assistenti: Zampese – Meocci.