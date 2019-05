Primavera, Roma-Juventus 2-0: capolavoro di Celar per il raddoppio – LIVE

Ultima in casa per la Roma Primavera di Alberto De Rossi che, al Tre Fontane, affronta la Juventus di Baldini. I giallorossi, che vengono da quattro pareggi consecutivi, a due giornate dal termine della regular season vorranno migliorare il piazzamento in classifica: sul gradino più basso del podio c’è il Torino, distante solamente un punto. Contro i bianconeri, il tecnico schiera Zamarion tra i pali, linea difensiva a quattro con capitan Cargnelutti al comando della difesa, centrocampo a tre con Riccardi, Pezzella e Freddy Greco. Tridente offensivo con Cangiano Besuijen e Celar.

LIVE

PRIMO TEMPO

43′ – GOOOOOOOL ROMA! PAZZESCO RADDOPPIO GIALLOROSSO CON CELAR. Lo sloveno raccoglie il cross di Besuijen e in mezza rovesciata fredda Loria.

41′ – Anzolin arriva sul fondo e mette la palla in mezzo. Fondamentale la chiusura di Cargnelutti. Roma in difficoltà

39′ – Preme ancora la Juve. Nicolussi si infila in area di rigore ma Semeraro difende bene

36′ – Si sveglia la Juventus, ma l’azione bianconera non riesce a spaventare la retroguardia romanista

34′ – GOOOOOOOL ROMA! LA SBLOCCA RICCARDI. Il centrocampista giallorosso dribbla tutti e libera il sinistro. Loria non trattiene e la Roma va in vantaggio meritatamente

33′ – Brutto errore di Olivieri, che spara alto a tu per tu con Zamarion

31′ – Primo ammonito della partita. E’ Fagioli a ricevere il giallo

29′ – Pezzella apre il piatto provando a centrare l’angolino. Si stende Loria, confermandosi il migliore in campo per i bianconeri in questa prima frazione di gara

26′ – Cross sbilenco di Pezzella che termina alto sopra la porta difesa da Loria

24′ – Intervento difensivo puntuale di Bianda. Primo tempo di personalità del francese

22′ – Salgono di colpi i padroni di casa. Juventus in difficoltà

20′ – Straordinari per Loria che è costretto di nuovo a dire di no agli attaccanti di De Rossi

18′ – Momento ottimo della Roma: Besuijen scappa sulla destra e va potente in porta. Risposta da campione di Loria che chiude la porta

16′ – Cangiano taglia in area di rigore su cross di Besuijen, ottima però la diagonale difensiva di Rafael Fonseca. Prima occasione importante del match

15′ – Celar si appoggia a Cangiano, ma l’esterno giallorosso non è rapido nella conclusione

12′ – Bravo Celar a districarsi in area di rigore, ma attento Capellini a liberare in angolo

11′ – Vola sulle ali la Roma: stavolta è Besuijen a rendersi pericoloso sulla destra

8′ – Cangiano arriva sul fondo e mette in mezzo, si chiude però la difesa bianconera

5′ – Destro di Fagioli dal limite respinto dalla difesa giallorossa

3′ – Risponde la Juve con Frederiksen. Il sinistro del ragazzo si spegna a lato

1′ – Subito aggressiva la Roma: calcio d’angolo di Cangiano, stacco di Greco e palla sul fondo

1′ – PARTITI! Calcio di inizio per la Roma in completo rosso

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Zamarion; Parodi, Cargnelutti, Bianda, Semeraro; Riccardi, Pezzella, Greco; Besuijen, Celar, Cangiano. A disp.: Cardinali, Bouah, Buttaro, Calafiori, Coccia, Nigro, Trasciani, Bove, Darboe, Milanese, Bucri, Cancellieri, Felipe Estrella. All.: De Rossi.

JUVENTUS (4-3-3): Loria; Rafael Fonseca, Vlasenko, Capellini, Anzolin; Francofonte, Makoun, Portanova; Frederiksen, Markovic, Olivieri. A disp.: Siano, Gozzi Iweru, Pinelli, Rosa, João Serrão, Leone, Mohamed Ahamada, Morrone, Penner, Di Francesco, Monzialo, Petrelli.

All.: Baldini.

Marcatori: 34′ Riccardi (R)

Ammoniti: 31′ Fagioli (J)

Arbitro: Rutella di Enna.

Assistente 1: Falco di Bari.

Assistente 2: Di benedetto di Barletta.