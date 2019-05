Primavera, Parodi: “Possiamo lottare per il titolo, ma ora non si può più sbagliare”

Terzo pareggio consecutivo per la Roma Primavera. La squadra di Alberto De Rossi dopo quelli con Empoli e Fiorentina, incappa in un altro 2-2: stavolta col Cagliari, in rimonta dopo esser stati sotto per 2-0. A fine partita ha parlato Stefano Parodi. Ecco le sue parole a Roma TV: “Contro il Cagliari non è mai facile, sono una squadra aggressiva. Siamo partiti male, poi è uscita la Roma di tutto il campionato e siamo riusciti a pareggiare. È un punto importante per noi e per loro in ottica playoff”.

Tre 2-2 consecutivi. Qual è la partita che vi portate dentro?

Quella di Firenze la porteremo dentro. Abbiamo preso due gol dopo il vantaggio, poi è uscita una Roma che può puntare al titolo italiano.

Ora la Sampdoria, dovrete cercare di vincere.

Se vogliamo arrivare secondi non possiamo più perdere punti per strada, dobbiamo guardare a noi senza pensare all’Inter.