Primavera, la reazione non basta: la Fiorentina vince 2-1 e paura per Bouah – FOTO

Gira tutto storto alla Primavera. La squadra di De Rossi esce sconfitta dal “Tre Fontane” dell’Eur per 2-1 contro la Fiorentina. Succede tutto nel primo tempo: i viola vanno avanti due volte con Meli e Antzoulas nel giro di quattro minuti (tra il 30’ e il 34’) e sul secondo gol è decisivo l’errore in uscita di Pagliarini. In mezzo, l’infortunio a Bouah che spaventa tutti: il ginocchio del promettentissimo terzino giallorosso si gira in modo innaturale dopo un dribbling e De Rossi è costretto al cambio. Il pensiero è ovviamente al crociato, ma solo gli esami strumentali stabiliranno le cause. Poi D’Orazio trova il tempo di colpire una traversa da lontanissimo prima della fine del primo tempo.

Nella ripresa è un monologo giallorosso: Cangiano colpisce il palo, Celar da pochi metri calcia alto e Riccardi calcia sempre quando può e per due volte sfiora l’eurogol. Solo a dieci dalla fine arriva il 2-1 di Celar, che non sbaglia su rigore e raggiunge quota 14 in campionato. Nel finale continua l’assedio giallorosso, ma i tentativi di Marcucci e ancora Celar (miracolo di Chiorra) non si concretizzano. Stasera lo scontro diretto tra Atalanta e Juventus che toglierà la testa della classifica alla squadra di De Rossi. Martedì appuntamento contro il Real Madrid in Youth League.

CRONACA

SECONDO TEMPO

95′ – FINISCE QUI. LA FIORENTINA BATTE 2-1 LA ROMA.

92′ – La Fiorentina riesce a tenere qualche secondo il pallone lontano dalla propria porta.

90′ – Sono cinque i minuti di recupero. Ancora speranze per i giallorossi.

86′ – Chiorra! Miracolo sulla punizione di Celar! I giallorossi ora spingono tantissimo e vanno in cerca del gol del pareggio.

81′ – CELAAAAR! LA ROMA ACCORCIA LE DISTANZE! Non sbaglia l’attaccante sloveno, gol numero 14 in campionato.

80′ – RIGORE PER LA ROMA! Incontenibile Riccardi, lancia Cangiano in profondità che viene atterrato. Per l’arbitro nessun dubbio.

76′ – Ancora Riccardi! Ma come calcia il numero 10 giallorosso! Destro potentissimo dai 30 metri, palla di poco altissima sopra la traversa.

73′ – Riccardi! Destro potentissimo da dentro l’area, Chiorra si supera e para! Roma vicinissima al 2-1.

72′ – Chance per Celar! Raccoglie un pallone in mezzo all’area dopo un calcio d’angolo, ma il suo destro è sporco e finisce alto sopra la traversa.

71′ – Cambio ancora per Alberto De Rossi: dentro il giovanissimo Bamba, fuori Pezzella.

69′ – Pezzella! Destro dal vertice dell’area di rigore, Chiorra si distende e manda in angolo.

58′ – Insiste la Roma, spinta da Riccardi e Marcucci. Il risultato però dice ancora 2 a 0 per gli ospiti.

52′ – Palo clamoroso di Cangiano! Grande azione dell’esterno, che si accentra e calcia col destro: palla che si stampa sul palo alla sinistra di Chiorra.

49′ – È ripartita forte la Roma, che deve recuperare il doppio svantaggio. In campo Marcucci e Greco al posto di Chierico e D’Orazio.

46′ – SI RIPARTE! Roma sotto 2 a 0.

PRIMO TEMPO

47′ – Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo. Roma sotto 2-0 con i gol di Meli e Antzoulas.

44′ – Tiro dalla distanza di Cangiano: il portiere viola manda in angolo.

40′ – Occasionissima ancora per la Fiorentina: Meli colpisce la traversa col sinistro da pochi passi. Roma completamente in bambola.

34′ – Raddoppio Fiorentina. Colpo di testa di Antzoulas, ma che errore in uscita di Pagliarini.

32′ – Paura per Bouah, che si fa male al ginocchio destro. Rotazione anormale, è costretto a chiedere il cambio.

30′ – Fiorentina in vantaggio. Inserimento del numero 10 Meli che col destro calcia e batte Pagliarini. Viola sull’1-0.

27′ – Traversa clamorosa di D’Orazio! Si accentra e calcia da lontanissimo, la palla sbatte sul legno e poi finisce alta! Ma che occasione!

22′ – Ancora pericolosa la Fiorentina: colpo di testa di Antzoulas da pochi passi che finisce alta di un soffio sopra la traversa. Che pericolo per la Roma!

14′ – Sbagliano in uscita i due centrali, ma la conclusione di Koffi è ribattuta in angolo.

8′ – Prova la rovesciata D’Orazio: palla alta sopra la traversa. Buona l’iniziativa da sinistra di Semeraro.

5′ – Buona partenza della Fiorentina. Nessun grande pericolo però fino ad ora per Pagliarini. Nella Roma manca Bianda per un leggero infortunio

1′ – Partiti! È della Roma il calcio d’inizio.

TABELLINO

Roma (4-3-3): Pagliarini; Bouah (35′ Parodi), Cargnelutti, Trasciani, Semeraro (77′ Silipo); Pezzella (73′ Bamba), Riccardi, Chierico (46′ Marcucci); D’Orazio (46′ Greco), Celar, Cangiano.

A disp.: Zamarion, Coccia, Santese, Simonetti, Buso, Bucri, Besuijen.

All.: Alberto De Rossi.

Fiorentina (4-3-3): Chiorra; Ferrarini, Antzoulas, Gillekens, Simonti (66′ Ponsi); Beloko Medja, Montiel, Lakti; Bocchio (78′ Hanuljar), Meli (78′ Longo), Koffi (78′ Maganjic).

A disp.: Chiossi, E. Pierozzi, Gelli, N. Pierozzi, Fiorini, Toure, Nannelli, Simic.

All.: Emiliano Bigica.

Marcatori: 30′ Meli, 34′ Antzoulas, 81′ Celar.

Arbitro: Angelucci.

Assistenti: Cortese – Poma