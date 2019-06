Primavera, Inter-Roma: le formazioni ufficiali. Torna Celar, Riccardi in panchina – LIVE

È tempo di semifinale per la Roma Primavera. Oggi alle 18 i ragazzi di Alberto De Rossi scendono sul campo dello stadio Enzo Ricci di Sassuolo per sfidare l’Inter guidata da Madonna, arrivata direttamente in semifinale – a gara unica – grazie al secondo posto conquistato alle spalle dell’Atalanta. Per i giallorossi, invece, si tratta della seconda gara nella fase finale del campionato: venerdì scorso la Roma Primavera ha pareggiato per 2 a 2 contro il Chievo e, alla luce del miglior piazzamento in classifica, si è garantita il passaggio del turno.

FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-3): Dekic; Zappa, Nolan, Ntube, Corrado; Gianelli, Pompetti, Gavioli; Merola, Colidio, Salcedo.

A disp.: Pozzer, Stankovic, Colombini, Grassini, Rizzo, Van den Eynden, Attys, Burgio, Demirovic, Roric, Mulattieri, Schirò.

All.: Madonna.

Roma (4-3-3): S. Greco; Parodi, Cargnelutti, Bianda, Semeraro; Darboe, Pezzella, F. Greco; D’Orazio, Celar, Cangiano.

A disp.: Cardinali, Zamarion, Bouah, Santese, Trasciani, Riccardi, Nigro, Besuijen, Bucri, Silipo, Bove, Buttaro, Simonetti.

All.: De Rossi.

Arbitro: Santoro

Assistente 1: Massimino

Assistente 2: Nuzzi

Quarto Ufficiale: Gualtieri